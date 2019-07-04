جوزيف اسحق: المجلس العدلي سلطة إستنسابية لا يجب أن تكون موجودة

رأى عضو كتلة "​القوات​" النائب ​جوزيف اسحق​، في حديث اذاعي "أننا تخطينا حادثة الجبل، وإن شاء الله بوعب الجميع نكون بظروف أحسن وأن يكون هناك وعيا بعدم الذهاب الى الخطاب الإستفزازي"، مشيرا الى أن "هناك انقاساما ب​الحكومة​ ولكن الوساطات ستحل الموضوع وتنتهي الأمور على خير".

وعن إحالة القضية الى ​المجلس العدلي​، اعتبر إسحاق أن "الإحالة الى المجلس العدلي قضائيا ليس أمرا جيدا في بلد ديمقراطي، لأنه في المجلس في المجلس العدلي لا وجود لحق الإستئناف، وهذه سلطة إستنسابية لا يجب أن تكون موجودة".

وعن بيان ​صندوق النقد الدولي​، لفت الى أن "ما عرضه نحن نعرفه، ونعرف أن الـ12 مليار التي وعدت بها الحكومة من ​المصارف​ مع فائدة 1 في المئة لم تكن مجودة وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع نسبة ​العجز​ الى 9.75"، مشيرا الى أن "الحل الأنسب لخفض العجز هو ضبط التهرب الضريبي والجمركي لأنه يؤمن مليار و200 مليار ​دولار​ وهي كافية لتخفيف العجز".