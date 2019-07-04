حمادة: الحكومة أبعدت كل من ليس من التيار الوطني الحر وحلفائه عن مواقع القرار

اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة إلى أننا "تعاطينا مع 3 ملفات بالأمس عبر 3 طرق والمهم ان تترك المسارات لتصل الى اعادة احياء الحكومة وإعادة هيبة الدولة والقضاء وأن يُترك للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان يعمل على تسليم من اطلق النار من الجهتين في حادثة الجبل".
وفي حديث اذاعي رأى حمادة أن "الحكومة هي حكومة وفاق وطني ولكنها ابعدت كل مَن ليس من التيار الوطني الحر وحلفائه عن مواقع القرار"، معتبرا ان "هناك وسيلة جديدة يعتمدها العهد وهي مجلس الدفاع الاعلى واستعماله لغرض ليس غرضه"، مشيرا الى أن "المشكلة ان هناك مخططا مع سابق تصور وتصميم في تشكيل الحكومة وحصر الوزارات السيادية التي تحضر مجلس الدفاع الاعلى بفريق واحد".
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