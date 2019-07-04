أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ضبط 874 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ 3/7/2019. كما أعلن توقيف 138 مطلوبا بتاريخ 2019/7/3 - مخدرات - سرقة - نشل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 874 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 138 مطلوبا بتاريخ 3/7/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.