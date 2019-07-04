اختيار شركتي " ديستراكت" و"جيسكو" لترميم 4 مواقع أثرية في وادي قاديشا

أعلن المكتب الإعلامي لعضو كتلة "​القوات​" النائب ​ستريدا جعجع​ في بيان أنه "بعد أن كانت "مؤسسة جبل الارز " قد حصلت على موافقة المديرية العامة للاثار في ​وزارة الثقافة​، والمراجع الادارية المختصة الاخرى من بلديات واوقاف في منطقة بشري، لترميم اربعة ​مواقع أثرية​ في ​وادي قاديشا​ بحسب شروط ​الاونيسكو​ والتي تقع ضمن نطاق وادي قاديشا المصنف على لائحة التراث العالمي وهي: محبسة مار سمعان الاثرية في بلدة بقرقاشا، درب مشاة تربط بلدة ​بزعون​ بالوادي مع ساحة صغيرة، طاحونتي مياه اثريتين في بلدة حدث الجبة وطريق مشاة عند معبد مار يعقوب تربط ​مدينة بشري​ بالوادي. قامت المؤسسة بالاعلان عن مناقصة لتلزيم هذه المواقع ".

وأوضح أنه "استكمالا ً للمسار القانوني للتلزيم، عقدت رئيسة جمعية "مؤسسة جبل الارز" النائب ستريدا جعجع اجتماعا ً، في ​معراب​، خصص لاختيار الشركة التي استوفت جميع الشروط المطلوبة في دفتر المناقصة. وقد خلص الاجتماع الى اختيار تضامن شركتي " ديستراكت" و"جيسكو" لتنفيذ المشاريع الاربعة والتي ستبلغ كلفتها 446525 ​دولار​ اميركي، من ضمنها الضريبة على ​القيمة المضافة​، وستمول هذه المشاريع " مؤسسة جبل الأرز"، على ان تبدأ الشركة بالتنفيذ فور توقيع العقد معها. وقد كلفت النائب جعجع المهندس نديم سلامه ليمثل "مؤسسة جبل الارز" في الاشراف على تنفيذ هذه المشاريع طبقا ً لدفتر الشروط الموضوع لها".