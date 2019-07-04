النشرة: توقيف سائق السيارة الذي لم يمتثل لاوامر عناصر الحاجز العسكري بعبرا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان الجيش اللبناني اوقف سائق السيارة الذي لم يمتثل لاوامر عناصر الحاجز العسكري عند كفرق بلدة عبرا القديمة ما دفعه الى اطلاق نار تحذيري .
وابلغت مصادر امنية ان الموقوف هو الشاب يدعى (شفيق.ر.) من مواليد العام 2000 ، وأنه فر من الحاجز خوفا من توقيفه كونه يستخدم في سيارته الزجاج الحاجب للرؤية وأنه لا توجد اية خلفيات امنية لمحاولة فراره .
واشارت الى ان قوة من الجيش طاردته الى داخل احياء عبرا الجديدة، حيث اوقف سيارته قرب احد محلات السوبرماركت وترجل منها محاولاً الفرار ما اضطر القوة المطاردة لإطلاق النار باتجاهه حيث اصيب في يده ونقل على الأثر الى مركز لبيب الطبي وتم توقيفه.
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