النشرة: توقيف سائق السيارة الذي لم يمتثل لاوامر عناصر الحاجز العسكري بعبرا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​الجيش اللبناني​ اوقف سائق السيارة الذي لم يمتثل لاوامر عناصر الحاجز العسكري عند كفرق بلدة عبرا القديمة ما دفعه الى ​اطلاق نار​ تحذيري .

وابلغت مصادر امنية ان الموقوف هو الشاب يدعى (شفيق.ر.) من مواليد العام 2000 ، وأنه فر من الحاجز خوفا من توقيفه كونه يستخدم في سيارته الزجاج الحاجب للرؤية وأنه لا توجد اية خلفيات امنية لمحاولة فراره .

واشارت الى ان قوة من الجيش طاردته الى داخل احياء عبرا ​الجديدة​، حيث اوقف سيارته قرب احد محلات السوبرماركت وترجل منها محاولاً الفرار ما اضطر القوة المطاردة ل​إطلاق النار​ باتجاهه حيث اصيب في يده ونقل على الأثر الى مركز لبيب الطبي وتم توقيفه.