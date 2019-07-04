اصابة شخص باطلاق النار على السيارة التي لم تمتثل للحاجز في عبرا

اصيب شخص بجروح في اطلاق الرصاص على ال​سيارة​ لم تمثل لحاجز الجيش في عبرا. وكان مرالى "النشرة" أفاد بأن احد عناصر ​الجيش اللبناني​ أطلق النار في الهواء تحذيرا على سيارة مسرعة لم تمتثل لحاجز عسكري امام محطة الكهرباء في عبرا على مقربة من مدخل عبرا الضيعة.

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