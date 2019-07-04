اصابة شخص باطلاق النار على السيارة التي لم تمتثل للحاجز في عبرا

اصيب شخص بجروح في اطلاق الرصاص على السيارة لم تمثل لحاجز الجيش في عبرا.
وكان مرالى "النشرة" أفاد بأن احد عناصر الجيش اللبناني أطلق النار في الهواء تحذيرا على سيارة مسرعة لم تمتثل لحاجز عسكري امام محطة الكهرباء في عبرا على مقربة من مدخل عبرا الضيعة.
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