سلامي:الشعب الايراني أصبح مرفوع الرأس بالرغم من كل المحاولات للنيل منه

رأى القائد العام لقوات ​الحرس الثوري الإيراني​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ ان الشعب الايراني أصبح مرفوع الرأس بالرغم من كل المحاولات للنيل منه ومحاصرته اقتصاديا وسياسيا. وكان سلامي قد اعتبر ان "إيران قطعت الطريق أمام "العدو" في المجال العسكري وحطمت هيمنته المصطنعة في نفسيات الشعوب". وفي كلمة له أمام مسؤولي وكوادر مقر "خاتم الأنبياء" للبناء والإعمار، أوضح سلامي أن "العدو جاء إلى الساحة بكل طاقاته وقام بتفعيل كل أركانه وأجزاء ضغطه وفي الوقت نفسه نقوم بعملية لي الأذرع معه في الأجواء السياسية والاقتصادية والمادية".

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