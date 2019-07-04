إعتراض سفينة في جبل طارق يشتبه بنقلها نفطا الى سوريا

أعلن رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو في بيان أن السلطات أوقفت قبالة سواحلها سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات.
ولفت الى أنه "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".
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