عباس: صفقة القرن انتهت وستفشل كما فشلت ورشة المنامة

حذّر الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ من أنّه إذا استمرّت إٍسرائيل في نقض الاتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين "فنحن أيضاً لن نلتزم بهذه الاتفاقات"، مؤكّداً أنّ "​صفقة القرن​ انتهت وستفشل كما فشلت ورشة ​المنامة​ التي بدأت بخطاب لكوشنر وانتهت بخطاب له أيضاً".

وقال عبّاس خلال ​مؤتمر​ صحافي في مقرّ الرئاسة في ​رام الله​ ب​الضفة الغربية​ "منذ أبرم اتفاق ​أوسلو​ و​إسرائيل​ تعمل على تدميره، وقد نقضت كلّ الاتفاقات وهي مكتوبة كلّها بيننا وبينهم"، مجدّداً رفضه استلام أموال ​الضرائب​ التي تجبيها إسرائيل لصالح ​السلطة الفلسطينية​ في حال كانت منقوصة.

وقال "نريد أموالنا كاملة، بل ومن الآن فصاعداً سنناقش مع الإسرائيليين كل قرش يخصمونه وليس فقط ما يتعلّق بالشهداء والأسرى والجرحى".

وأكد عباس "أننا لن نقبل أن تفرض علينا ​الولايات المتحدة​ رأياً، ولن نقبل بها وحدها وسيطاً"، مشدداً على رفض السلطة الفلسطينية "التعامل مع ​الإدارة الأميركية​ ما لم تتراجع عن القرارات التي اتخذتها بحق ​القضية الفلسطينية​، ومن ثم تطبيق الشرعية الدولية".

وبشأن المصالحة مع ​حركة حماس​، قال عباس "اتّفقنا مع المصريين على اتفاق اسمه اتفاق 2017 الذي يقضي بالحلّ، ونحن وافقنا عليه وإلى الآن مع الأسف لم يطبّق، ونحن ملتزمون بهذا الاتفاق، وننتظر الردّ حتى الآن".