اختفاء طائرة عسكرية أميركية من على شاشة الرادار عند شواطئ سوريا

أفاد مو قع "أي دي إس-بي اكستشينغ" بان ​طائرة​ تابعة للقوات البحرية الأميركية من طراز "بوينغ بي-8 بوسيدون" اختفت من على شاشة الرادار بعد أن اقتربت من حدود ​سوريا​ الجوية فوق ​البحر المتوسط​.

وانطلقت الطائرة من إحدى القواعد العسكرية في البحر المتوسط واختفت عن الرادار فجأة عندما كانت المسافة الفاصلة بينها وبين حدود أجواء سوريا 16 كيلومترا تقريبا.

ثم ظهرت الطائرة على شاشة الرادار ولكن مكان وجودها خلال ساعة ونصف الساعة يظل مجهولا.