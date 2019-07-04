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اختفاء طائرة عسكرية أميركية من على شاشة الرادار عند شواطئ سوريا

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أفاد مو قع "أي دي إس-بي اكستشينغ" بان ​طائرة​ تابعة للقوات البحرية الأميركية من طراز "بوينغ بي-8 بوسيدون" اختفت من على شاشة الرادار بعد أن اقتربت من حدود ​سوريا​ الجوية فوق ​البحر المتوسط​.

وانطلقت الطائرة من إحدى القواعد العسكرية في البحر المتوسط واختفت عن الرادار فجأة عندما كانت المسافة الفاصلة بينها وبين حدود أجواء سوريا 16 كيلومترا تقريبا.

ثم ظهرت الطائرة على شاشة الرادار ولكن مكان وجودها خلال ساعة ونصف الساعة يظل مجهولا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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