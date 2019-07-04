سقوط جرحى وإعتقال المئات باشتباكات بين الشرطة واسرائيلين من اصول اثيوبية في اسرائيل

اندلعت ​اشتباكات​ بين محتجين إسرائيليين من أصول إثيوبية (الفلاشا) و​الشرطة​ بعد مقتل شاب إثيوبي يدعى سولومون تيكاه في حيفا قبل يومين.

وتركزت التظاهرات في مدن رئيسة، مثل ​تل أبيب​ وحولون و​القدس​ والعفولة و​بئر السبع​ وضواحي حيفا. وقد أغلق المتظاهرون مفترقات الطرق، ومنعوا السيارت من المرور، فيما إعتقلت السلطات الاسرائيلية المئات من ذوي الأصول الإثيوبية، كما أصيب أكثر من 60 شرطياً إسرائيلياً مع تسجيل أضرار مادية في الممتلكات العامة وسيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف.