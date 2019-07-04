اندلعت اشتباكات بين محتجين إسرائيليين من أصول إثيوبية (الفلاشا) والشرطة بعد مقتل شاب إثيوبي يدعى سولومون تيكاه في حيفا قبل يومين.
وتركزت التظاهرات في مدن رئيسة، مثل تل أبيب وحولون والقدس والعفولة وبئر السبع وضواحي حيفا. وقد أغلق المتظاهرون مفترقات الطرق، ومنعوا السيارت من المرور، فيما إعتقلت السلطات الاسرائيلية المئات من ذوي الأصول الإثيوبية، كما أصيب أكثر من 60 شرطياً إسرائيلياً مع تسجيل أضرار مادية في الممتلكات العامة وسيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط جرحى وإعتقال المئات باشتباكات بين الشرطة واسرائيلين من اصول اثيوبية في اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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