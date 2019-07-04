اخبار العالم

سقوط جرحى وإعتقال المئات باشتباكات بين الشرطة واسرائيلين من اصول اثيوبية في اسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اندلعت ​اشتباكات​ بين محتجين إسرائيليين من أصول إثيوبية (الفلاشا) و​الشرطة​ بعد مقتل شاب إثيوبي يدعى سولومون تيكاه في حيفا قبل يومين.

وتركزت التظاهرات في مدن رئيسة، مثل ​تل أبيب​ وحولون و​القدس​ والعفولة و​بئر السبع​ وضواحي حيفا. وقد أغلق المتظاهرون مفترقات الطرق، ومنعوا السيارت من المرور، فيما إعتقلت السلطات الاسرائيلية المئات من ذوي الأصول الإثيوبية، كما أصيب أكثر من 60 شرطياً إسرائيلياً مع تسجيل أضرار مادية في الممتلكات العامة وسيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط جرحى وإعتقال المئات باشتباكات بين الشرطة واسرائيلين من اصول اثيوبية في اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا