زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية

ذكرت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​، أن زلزالا شدته 6.5 درجة ضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية. ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (​تسونامي​) أو ترد ​تقارير​ فورية عن خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي قالت الوكالة إنه مركزه على عمق عشرة كيلومترات ويبعد 225 كيلومترا شمال غرب بورت هاردي.

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