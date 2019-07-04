34 عاملًا عالقون في منجم كندي على عمق ألف متر منذ 24 ساعة

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مونتريال: أعلنت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس الأربعاء أنّ 34 من عمّالها عالقون منذ 24 ساعة في أحد مناجمها على عمق ألف متر تحت سطح الأرض، إثر تعطّل مصعد كانوا يحاولون صيانته، مشيرة إلى أنّهم في أمان، وأنه سيتم إخراجهم فور إصلاح المصعد.

قال متحدّث باسم شركة التعدين لوكالة فرانس برس "لدينا 34 موظف صيانة اضطروا لوقف عملهم، وهم تحت الأرض في أمان، منذ ظهر أمس" الثلاثاء.

تعطّل المصعد في منجم "كوري" الواقع في جنوب غرب ساسكاتون في مقاطعة ساسكاتشوان في وسط كندا، مما أدى إلى احتجاز عمال الصيانة في أسفله على عمق حوالى ألف متر.

وأوضح المتحدث أنّ "المصعد توقف عن العمل"، وأنّ إنقاذ العمال يتطلّب "إعادته إلى العمل بطريقة آمنة فقط". أضاف "فرقنا تقوم بما هو ضروري لإعادة هؤلاء العمال إلى السطح في أسرع وقت ممكن".

