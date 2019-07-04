شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: "تايم سبورت" مدعاة للفخر وحاربت الاحتكار فى عالم الإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين، إن مصر تغرد خارج الصندوق فى عالم الاعلام، وذلك فكرة قناة تايم سبورت التى أصبحت واقع إعلامى له مشاهدين بالملايين، مضيفا أن الفائدة الأولى للقناة هى أنها حاربت الاحتكار فى عالم الإعلان بعد أن قدمت الخدمة لـ100مليون مصرى، لهم أن يسعدوا و يفخروا بمتابعة حدث كبير، وهو الكان 2019 فى نسختها الـ32 .

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له، أن الفائدة الثانية هى الرسالة القوية التى قدمها وجود قناة تايم سبورت، على أرض الواقع لتؤكد دائما أن المصريين قادرون على إنجاز حلول مصرية خالصة 100%، بتقنيات عالمية ليس فى مجال الإعلام فقط، ولكن فى كافة مجالات الحياة.

وذكر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن وجود قناة تايم سبورت الآن مدعاه للفخر، والاعتزاز فى إعلامنا الوطنى المصرى المحترم.