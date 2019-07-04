شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الكنيسى: لدينا صورة رائعة لاستعداد مصر لاستضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاعلامى حمدى الكنيسى ،إن مصر استطاعت من خلال إعداد الملاعب و تنظيم كأس الأمم الإفريقية، إن تسجل أسمها تاريخيا و يجعلها جديرة بتنظيم كأس العالم ،مضيفا :" لدينا صورة رائعة لاستعداد مصر لاستضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية مثل كأس العالم ".

وأضاف حمدى الكنيسى فى تصريحات له، أن شهادات عدد كبير من المسئولين ووزراء الرياضة الأفارقة وعدد من النجوم شهادات وسام على صدر مصر ،مؤكدا أن اتاحة الفرصة للمواطنين فى مصر لمشاهدة بطولة كأس الأمم الافريقية على الخط الأرضى من خلال قناة تايم سبورتن نجاح لأنه قضى على الاحتكار الذى كانت تمارسه قطر .

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وذكر الاعلامى حمدى الكنيسى ،أن قناة تايم سبورت جيدة وقدمت تقارير وحوارات وتحليلات جيدة.