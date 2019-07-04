شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة تطوير منظومة الرى الحقلى لحل ازمة نهايات الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى توزيع المقننات المائية خاصة فى محافظات الصعيد، للقضاء على أزمة عدم وجود مياه فى نهايات بعض الترع وأثر على الزراعة والمحاصيل الاستراتيجة.

وطالب عضو مجلس النواب، بعمل حصر دقيق وشامل لكافة المجارى والقنوات المائية والترع فى كل محافظة، ومساحة الأراضى وطبيعة المحاصيل التى يتم زراعتها، وحصة المياه المخصصة لكل محافظة ومن ثم يتم توزيع المقنن المائى بناء على هذه الإحصائية حتى لا يكون هناك وفرة فى المياه فى بعض الاماكن والبعض الأخر يعانى من عدم وصول المياه للنهايات.

وأوضح عبد الستار، أن تطوير منظومة الرى وفقا لمشروعات قانون الرى الجديد من المتوقع أن يساهم فى تعظيم كيفية الاستفادة من المياه المخصصة للرى، مشددا على أهمية خروج القانون للنور، بالإضافة لضرورة تطوير منظومة الرى الحقلى فى أسرع وقت، للاستفادة من الموارد المائية المتاحة فى ظل خطة الدولة لاستصلاح مويد من الأراضى.