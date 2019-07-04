إعادة محاكمة متهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث عنف الظاهر".
من المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.
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