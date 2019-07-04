الكونجرس يطالب فيسبوك بوقف تطوير عملة "ليبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طلب الكونجرس الأمريكي من شركة فيسبوك إيقاف تطوير عملتها الرقمية "ليبرا"، إلى أن يتوفر للمشرعين مزيد من الوقت للتحقيق في المخاطر المحتملة التي تُشكلها على النظام المالي والاقتصاد العالمي.

ووفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، جاء نص رسالة لجنة الخدمات المالية "نطلب أن تتوقف فيسبوك فورًا عن تطوير عملتها الرقمية ليبرا ومحفظتها الرقمية كاليبرا".

وأضافت: "فيسبوك لديها بيانات أكثر من ربع سكان العالم، فمن الضروري أن تتوقف على الفور عن خطط تطوير ليبرا، حتى تتاح للهيئات التنظيمية والكونجرس فرصة لدراسة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة".

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وأشار الكونجرس "خلال هذا الوقف، نعتزم عقد جلسات استماع علنية حول مخاطر وفوائد الأنشطة القائمة على العملة المشفرة واستكشاف الحلول التشريعية. إن الفشل في وقف التنفيذ قبل أن نتمكن من القيام بذلك، يخاطر بنظام مالي جديد في سويسرا أكبر من أن يفشل".

وبحسب الرسالة "يبدو أن هذه المنتجات قد تلجأ إلى تقديم نفسها لنظام مالي عالمي جديد تمامًا قائم خارج سويسرا، وينوي منافسة العملة النقدية الأمريكية والدولار الأمريكي، وهذا يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية والتداول والأمن القومي والسياسة النقدية ليس فقط لمستخدمي فيسبوك الذين يزيد عددهم عن ملياري مستخدم، بل أيضًا للمستثمرين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وتعقد لجنة الكونجرس جلسة استماع كاملة لفحص "ليبرا" في 17 يوليو، وقالت: "إن المعلومات الضئيلة المقدمة عن دور عملة ليبرا ومحفظتها الإلكترونية تكشف عن النطاق الهائل للمخاطر ونقص الحماية التنظيمية الواضحة، وإذا تم ترك منتجات وخدمات مثل هذه خاضعة للتنظيم بشكل غير صحيح وبدون رقابة كافية، فإنها يمكن أن تشكل مخاطر نظامية تعرض للخطر الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي".

وقال متحدث باسم فيسبوك: "نتطلع إلى العمل مع المشرعين، بما في ذلك الإجابة على أسئلتهم في الجلسة المقبلة".​