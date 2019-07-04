مقتل 27 شخصاً في انقلاب قارب صيد قبالة ساحل هندوراس

لقي 27 صياداً على الأقل مصرعهم الأربعاء، في غرق زورقهم قبالة ساحل هندوراس المطلّ على البحر الكاريبي، بحسب ما أعلن الجيش.

جاء ذلك حسب ما نقل برنامج "تي إن 5" الإخباري عن ريتشارد بونيلا، رئيس رابطة الصيادين الصناعية، عبر حساب الرابطة على تويتر.

وقال الكابتن خوسيه ميزا المتحدّث باسم الجيش "هناك 47 ناجياً و26 قتيلاً"، مشيراً إلى أنّ هذه الأرقام مصدرها قطع تابعة لسلاح البحرية منتشرة في الكاريبي قبالة سواحل موسكويتا حيث غرق الزورق.

كما تعرض قارب صيد آخر لحادث في المنطقة نفسها في اليوم ذاته.

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