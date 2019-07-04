جماعة الإخوان المسلمين تنفي وفاة"محمود عزت" القائم بأعمال المرشد

نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، طلعت فهمي، وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة حول وفاته ”ليست صحيحة“.

وقال فهمي في بيان صدر بوقت متأخر من مساء الأربعاء: ”تؤكد جماعة الإخوان أن محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام بخير وأن الخبر المتداول عن وفاته غير صحيح“.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية وناشطون على مواقع التواصل، الثلاثاء الماضي، وفاة عزت بمستشفى خارج مصر.

يذكر أن "محمود عزت"، عين في أغسطس من عام 2013 قائمًا بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان بعد القبض على الدكتور "محمد بديع"، المرشد العام للجماعة، والذي يحاكم الآن في المحاكم المصرية منذ ما بعد أحداث الـ 30 من يونيو التي أسقطت نظام الرئيس الراحل "محمد مرسي".

