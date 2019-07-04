كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تخطط لمنع دخول الحافلات السياحية باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعج باريس بالحافلات ذات الطابقين التي تنقل السياح بين المعالم الرئيسية، وحافلات السياحة الدولية التي تجلب مسافرين في رحلات منخفضة التكلفة من جميع أنحاء أوروبا، وهو ما يسبب القلق لدى سكان العاصمة.

وتخطط بلدية باريس لحظر دخول الحافلات السياحية إلى وسط المدينة، لتحفيز الزائرين على المشي أو ركوب الدراجات الهوائية أو استخدام وسائل النقل العام، بهدف التصدي للشكاوى المتعلقة بالمتاعب الناجمة عن السياحة الجماعية، بحسب "العربية نت".

وقال إيمانويل جريجوار نائب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية، إن الوضع في باريس ليس سيئا كما فى مدينة البندقية أو برشلونة اللتين تجتذبان أعدادا هائلة من السياح، لكن سكان المدينة يشعروا بالقلق من تدفق الحافلات السياحية.

وأوضح أن المدينة تنتظر قانونا جديدا للحد من حركة الحافلات، وستخصص ساحات انتظار خارج المدينة حتى لا تدخل الحافلات إلى وسط المدينة، موضحًا "لا نريد الفوضى للحافلات السياحية في باريسن فلا أهلاً ولا سهلاً بها في قلب المدينة بعد الآن".