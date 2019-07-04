تازة.. “فراقشية” يسقطون في قبضة الدرك الملكي 

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تازة، أول أمس الثلاثاء، من توقيف عنصرين من عصابة متخصصة في سرقة المواشي، والأبقار في منطقة تاهلة.

وأفادت مصادر محلية أن عصابة “فراقشية” كانت تنشط في منطقة تاهلة، روعت المنطقة، منذ أسابيع مضت، ما استنفر المصالح الأمنية، من أجل إلقاء القبض على المتهمين.

وجاء توقيف المشتبه فيهما، حسب المصادر ذاتها، بعد توصل مصالح الدرك الملكي في تاهلة، بإخبارية تفيد أن بقرتين قد سرقتا من منزل، يقع في دوار واد لحمر، التابع لجماعة الزراردة.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي على عجل صوب عين المكان، حيث تمكنت من توقيف العصابة، وحجز سيارة، يستعملها المتهمون في نقل المسروق، فيما لاذ شخص ثالث بالفرار إلى مكان مجهول عبر سيارته.