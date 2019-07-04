وزعت الغرفة الجنحية في ابتدائية الناظور، أول أمس الثلاثاء، 30 سنة سجنا في حق 3 أشخاص، بتهمة حيازة أطنان من المخدرات، وترويجها في جماعة “إعزانن” الموجودة في منطقة بني شيكر.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن فرقة للشرطة القضائية، التابعة للأمن الجهوي في الناظور، بناء على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت، في شهر يونيو الماضي، الأشخاص الثلاثة، وحجزت بحوزتهم 12 طنا، و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت داخل شاحنتهم، ذات الترقيم المزيف.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن الموقوفين اعترفوا بالمنسوب إليهم، خلال التحقيقات، التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة، قبل أن يتم عرضهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الناظور.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتدائية الناظور توزع 30 سنة سجنا على المتهمين بحيازة 12 طنا من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.