حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة نهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 32 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 36 – 21، صفد 30 – 18، طبرية 37 – 23، الناصرة 32 – 20، يافا 30 – 23، القدس المحتلة 30 – 18، عسقلان 30 - 22، عين جدي (البحر الميت) 39 – 27، بئر السبع 33 – 19، أم رشرش (إيلات) 40 – 27.

أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة السبت، يتبع ارتفاع طفيف آخر الأحد.