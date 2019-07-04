شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع 27 شخصًا جراء تعرض قارب صيد لحادث في هندوراس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:37 صباحًا, 4 يوليو 2019 م المناطق_واس لقي 27 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم جراء تعرض قارب صيد لحادث قبالة الساحل الشمالي الشرقي لهندوراس.

وقال المتحدث باسم الجيش خوسيه دومينجو ميزا إن حمولة القارب “إم إس ميس فرانسيلي” 31 شخصًا، إلا أنه كان يقل 40 شخصًا.

وتمكن بعض الذين كانوا على متن القارب من السباحة إلى الشاطئ، كما تعرض قارب صيد آخر لحادث في المنطقة نفسها في اليوم ذاته.

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