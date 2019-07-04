أمريكا تحتفل بـ"يوم الاستقلال" عن بريطانيا

تحتفل الولايات المتحدة الأميركية في مثل هذا اليوم من كل عام بما يعرف بـ"يوم الاستقلال" وهو يوم إعلان وثيقة الاستقلال في ٤ يوليو/تموز عام 1776 عن بريطانيا العظمي، وهو ما يعرف Independence Day.

يوم الاستقلال هو عطلة فيدرالية في الولايات الأمريكية، تنظم فيه الحكومة مسيرات في عواصم الولايات، وعادة ما يرتبط بالألعاب النارية، وحفلات الرقص والحفلات الموسيقية.





ففي الرابع من يوليو/تموز 1776، أقر الكونجرس الأمريكي الوثيقة الرسمية النهائية، بالرغم من التصويت على إعلان الاستقلال قبل يومين.

وكتب كل من توماس جيفرسون وجون آدامز وبنجامين فرانكلين أنهم جميعا وقعوا عليه في ذلك اليوم، غير أن معظم المؤرخين استنتجوا أن الإعلان تم توقيعهُ قرابة شهر من اعتماده، وليس يوم 4 يوليو/تموز كما يُعتقد.

يذكر أن جون آدامز وتوماس جيفرسون، الموقعان الوحيدان على "إعلان الاستقلال" عملا كرؤساء للولايات المتحدة، وكذلك توفيا في اليوم نفسه في 4 يوليو/تموز 1826، الذي كان الذكرى الخمسين للإعلان.

Advertisements





ومن المفارقات أن جيمس مونرو، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الخامس، توفي في 4 يوليو/تموز 1831، بالرغم من كونه من غير الموقعين لــ"إعلان الاستقلال".



وفي عام 1777 كانت المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة، حيث أصبحت أمريكا أول دولة يتم فيها إنهاء الاستعمار وإعلان الاستقلال عن بريطانيا العظمي.

ومن المقرر أن يغلق وسط العاصمة واشنطن، يوم الخميس 4 يوليو/تموز حيث تجوب مسيرات، ويتم إطلاق الألعاب النارية، وسط ترتيبات واستعدادات أمنية كبيرة.

يشار إلى أن أمريكا كانت مكونة من مستعمرات بريطانية، عددها 13 مستعمرة، أجبرت جميعها على دفع الضرائب لملك إنجلترا جورج الثالث على الرغم من عدم وجود تمثيل لها بالبرلمان في لندن.

وخرجت المظاهرات ونشبت حالات العنف اعتراضًا على دفع الأمريكيين للضرائب دون تمثيل بالبرلمان البريطاني، وقام جورج الثالث بإرسال قوات من الجيش لإخماد هذه المظاهرة.

وفي عام 1776، اجتمع كونجرس المستعمرات الأمريكية بمدينة فيلادلفيا، واتفق ممثلوه على تكوين لجنة تقوم بكتابة مستند بهدف قطع العلاقات مع بريطانيا العظمى، وكان من ضمن أعضاء هذه اللجنة توماس جيفرسون وبينجامين فرانكلين وغيرهم من السياسيين المعروفين بالآباء المؤسسين.