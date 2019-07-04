- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الخميس، أن الولايات المتحدة ستستمر في إجراءاتها لإنهاء مخطط "استغلال نظام (الرئيس نيكولاس) مادورو للنفط في قمع شعب فنزويلا".
وقال بولتون في تغريدة على تويتر: "الولايات المتحدة ستستمر في الإجراءات اللازمة لوقف برنامج "النفط من أجل القمع" الذي يمثل شريان حياة لنظام مادورو غير الشرعي".
وأضاف، في تغريدته، أنه يتعين على كوبا أن تحاسب على زعزعتها الاستقرار في فنزويلا.
وفرضت واشنطن، الأربعاء، عقوبات على شركة النفط الكوبية تابعة للدولة لاستمرارها في استيراد النفط من فنزويلا على الرغم من الحظر الأمريكي الهادف لتقويض نظام الرئيس مادورو.
وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونتشين قال، في بيان، إن مادورو "يتمسك بكوبا للبقاء في السطلة، عن طريق شراء خدمات عسكرية واستخبارية مقابل النفط".
وعادة ما تتهم واشنطن كوبا بدعم مادورو عبر انتهاك حظر النفط المفروض على كاراكاس.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار ترامب: سنواصل إجراءات منع مادورو من قمع شعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.