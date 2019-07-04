السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الصين زلزال⁩ بقوة 5.6 درجة يضرب محافظة قونغ بمدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي ⁧الصين⁩، عند الساعة 10:17 صباح اليوم الخميس (بتوقيت بكين)، وفقا لما ذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل.



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