أعلنت السلطات الليبية في العاصمة ​طرابلس​ استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس عقب توقفه جراء ضربة جوية.

هذا وقد توقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي بالعاصمة طرابلس أثر تعرضه لقصف جوي من قبل طائرات حربية لسلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​. وبحسب تصريحات للجيش، قال إنه استهدف طائرات أجنبية بمطار معتيقية".

من جهته، أعلن ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في مطار معيتيقة الدولي، في العاصمة طرابلس.