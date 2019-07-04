وزير الخارجية الكوبية دان العقوبات الأميركية الجديدة على بلاده

دان وزير الخارجية الكوبية برونو رودريغيز العقوبات ​الجديدة​ التي فرضتها ​الإدارة الأميركية​ على البلاد.

ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​الولايات المتحدة​ لا تملك الحق في فرض تدابير عقابية من جانب واحد ضد الشركات الكوبية أو أي دولة تتاجر مع فنزوي.".

وأضاف الوزير برونو رودريغيز "هذ العقوبات تعتبر انتهاك للقانون الدولي، والقواعد التي تنظم التجارة، وهجوم على علاقات الدول ذات السيادة".

هذا وفي قت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة المعادن الكوبية، بسبب الوضع في فنزويلا.