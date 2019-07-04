أكثر من 800 ألف شخص أخلوا منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أن الأمطار الغزيرة على جزيرة كيوشو في جنوب غرب اليابان، أجبرت اكثر من 800 ألف شخص على إخلاء منازلهم، مشيرة الى أن انهياراً أرضياً وقع في منطقة كاجوشيما أسفر عن مقتل امرأة. ولفتت إلى أنَّه صدر أمر بالإخلاء لقرابة 388 ألف منزل، بما يشمل 800 ألف شخص، في كاجوشيما و3 مناطق أخرى.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنّ جزءاً من مدينة ساتسوماسينداي شهد هطول 361.5 ملليمتر من الأمطار على مدى 24 ساعة من بعد ظهيرة الأحد بما يتخطى متوسط معدل هطول الأمطار الشهري في تموز الذي يبلغ 291.5 ملليمتر.
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