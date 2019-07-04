ترامب لإيران: انتبهوا للتهديدات فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم

علق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على إعلان الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن بلاده ستخصب اليورانيوم إلى أعلى من السقف الذي يحدده ​الاتفاق النووي​ المبرم في عام 2015، قائلا: "إيران أصدرت للتو تحذيرا جديدا. يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم "بأي قدر نريده" إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد"، مضيفا: "انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل".

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