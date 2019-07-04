الغارديان: الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في ليبيا كان متوقعا

سألت صحيفة "الغارديان" البريطانية "لماذا كان الهجوم على مركز احتجاز ​المهاجرين​ في ​ليبيا​ متوقعا؟"، موضحة ان "الهجوم الذي شنته طائرات على مقر الاحتجاز في تاجوراء كان أمرا متوقعا وهو الأمر الصادم بشكل لايقل عن الصدمة جراء مقتل أكثر من 44 شخصا في هذا الهجوم".

وأضافت أن "مركز الاحتجاز كان عبارة عن مخزن كبير مجاور لأحد مخازن الذخيرة والعتاد التابعة لقوات ​حكومة​ الوفاق المعترف بها دوليا وبالتالي كان من المتوقع أن يتعرض المركز للقصف من قبل ​القوات​ الموالية للواء ​خليفة حفتر​".

وأشارت إلى أن قادة ​أوروبا​ لطالما كانوا على اطلاع على هذا الأمر وكل المخاطر المحيطة بالمهاجرين المحتجزين هناك وغيرهم ممن واجهوا مآس وانتهاكات عديدة على أيدي ميليشيات مختلفة، وكل ذلك حدث في الوقت الذي منعت فيه أوروبا المهاجرين من الإبحار إلى شواطيء ​إيطاليا​ أو أي سواحل أخرى جنوبي القارة".