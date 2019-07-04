قناة اسرائيلية:قصف عدة شاحنات في أراضي سيناء خلال الأشهر الماضية

نقلت قناة "i24news" الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل قصفت في الأشهر الأخيرة الماضية عدة شاحنات في أراضي سيناء المصرية، كانت تحمل أسلحة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وأوضحت المصادر إنه "منذ 10 تشرين الأول من العام الماضي وحتى نهاية شهر أيار 2019، أغار على سلاح الجو على 3 شاحنات"، موضحة أن إحدى الغارات نفذت في منتصف مارس الماضي، واستهدفت شاحنة "كانت تحمل شحنة صواريخ إيرانية قادمة للجهاد الإسلامي".
وأضافت المصادر أن "إحدى الشاحنات محملة بصواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، كانت في طريقها إلى غزة بعد أن تم نقلها عبر ليبيا من خلال تجار أسلحة لبيعها لحركة حماس، عبر وسطاء فلسطينيين متواجدين في دول مختلفة منها ليبيا، وأخرى في دول ثانية وفرت الأموال واستعدت لدفعها بعد وصول الشحنة لغزة، إلا أنها تعرضت للقصف".
وأكدت المصادر أن "سلاح الجو الإسرائيلي هو من يقف خلف تلك العمليات"، مرجحة أن استهدافها تم بعد الحصول على "معلومات استخبارية يأتي معظمها من داخل سيناء عبر بعض المتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية".
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