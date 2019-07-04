قناة اسرائيلية:قصف عدة شاحنات في أراضي سيناء خلال الأشهر الماضية

نقلت قناة "i24news" ال​إسرائيل​ية عن مصادر قولها إن إسرائيل قصفت في الأشهر الأخيرة الماضية عدة شاحنات في أراضي ​سيناء​ المصرية، كانت تحمل أسلحة لحركتي "حماس" و"​الجهاد الإسلامي​".

وأوضحت المصادر إنه "منذ 10 تشرين الأول من العام الماضي وحتى نهاية شهر أيار 2019، أغار على سلاح الجو على 3 شاحنات"، موضحة أن إحدى الغارات نفذت في منتصف مارس الماضي، واستهدفت شاحنة "كانت تحمل شحنة ​صواريخ​ إيرانية قادمة للجهاد الإسلامي".

وأضافت المصادر أن "إحدى ​الشاحنات​ محملة بصواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، كانت في طريقها إلى غزة بعد أن تم نقلها عبر ​ليبيا​ من خلال تجار أسلحة لبيعها ل​حركة حماس​، عبر وسطاء فلسطينيين متواجدين في دول مختلفة منها ليبيا، وأخرى في دول ثانية وفرت الأموال واستعدت لدفعها بعد وصول الشحنة لغزة، إلا أنها تعرضت للقصف".

وأكدت المصادر أن "​سلاح الجو الإسرائيلي​ هو من يقف خلف تلك العمليات"، مرجحة أن استهدافها تم بعد الحصول على "معلومات استخبارية يأتي معظمها من داخل سيناء عبر بعض المتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية".