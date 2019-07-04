شهيب: ما يُقال عن وجود كمين هو نكتة الموسم

اعتبر وزير التربية ​اكرم شهيب​ في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "ما يُقال عن وجود كمين، هو نكتة الموسم"، مؤكدا أن "الجهود متواصلة، ويتولاها المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، فهو رجل يقرّب المسافات ويسعى الى الوفاق، وهذا هو نهجنا منذ اليوم الاول. نحن تحت سقف القانون، وضد اخذ قرارات قضائية مسبقة من اي مسؤول، وضد تركيب ​حالات​ أمنية لم تحصل، ولم يفكر احدٌ بها اصلاً، ما حصل كنا بغنى عنه، وتسبب به الكيد لدى البعض لإثبات فائض قوة".

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