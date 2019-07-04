أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لديها الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاقات في مجال الحد من التسلح، مشيرا إلى أن الأمر الآن متروك للولايات المتحدة.
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية أن "التوصل إلى اتفاقات ملموسة في مجال الحد من التسلح من شأنه أن يعزز الاستقرار الدولي"، مشيرا إلى انه تحدث بشأن هذا الموضوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة العشرين الكبار التي عقدت مؤخرا في اليابان.
كما أشار بوتين إلى أن روسيا اقترحت في تشرين الأول الماضي على الولايات المتحدة تبني إعلان "عدم جواز الحرب النووية" والإقرار بعواقبها المدمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين:لديها الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاقات في مجال الحد من التسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.