بوتين:لديها الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاقات في مجال الحد من التسلح

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إن ​روسيا​ لديها الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاقات في مجال الحد من التسلح، مشيرا إلى أن الأمر الآن متروك للولايات المتحدة.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية أن "التوصل إلى اتفاقات ملموسة في مجال الحد من التسلح من شأنه أن يعزز الاستقرار الدولي"، مشيرا إلى انه تحدث بشأن هذا الموضوع مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على هامش أعمال ​قمة العشرين​ الكبار التي عقدت مؤخرا في ​اليابان​.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا اقترحت في تشرين الأول الماضي على ​الولايات المتحدة​ تبني إعلان "عدم جواز الحرب النووية" والإقرار بعواقبها المدمرة.