مصادر بكركي للجمهورية: لن نوفر أي جهد لتثبيت المصالحة

أكدت مصادر ​بكركي​ لصحيفة "الجمهورية" أن "بكركي تحمل همّ الوطن وجميع أبنائه، وتعتبر أنّ أي خلل يصيب أي منطقة في ​لبنان​ أو طائفة من طوائفها يصيبها هي أيضاً بالصميم. والمطلوب اليوم وحدة وطنية أكثر من أي وقت مضى، وتفاهم ومد الجسور بين اللبنانيين جميعاً، أكانوا من داخل الطائفة الواحدة أو من طوائف وأديان مختلفة".

واكّدت المصادر، أن "بكركي ترفض أي خلل يحدث بين ​الدروز​ أنفسهم أو بين المسيحيين والدروز، وانها لن توفّر أي جهد لتثبيت المصالحة وقطع أي طرق لمحاولة زعزعتها".