شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم عبيد..تعرف على قصة النقيب رقم 13 للمحامين وحكاية لقبه بـ"الخطيب المفوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان خطيباً بارعاً، حيث ساهم في ذلك إتقانه الشديد للغة العربية، وصاحب فكرة النقابات العمالية وتكوينها، إنه مكرم عبيد الذى ولد في قنا في صعيد مصر عام 1889 ، درس القانون في جامعة أكسفورد، وحصل على ما يعادل الدكتوراه في عام 1912، عمل سكرتيرا لصحيفة الوقائع المصرية ثم سكرتيرا خاصا للمستشار الإنجليزي اثناء الحرب العالمية الأولى ، ثم عمل في المحاماة واختير نقيباً للمحامين.

في عام 1919، أنضم إلى حزب الوفد، وعمل فى مجال الترجمة والدعاية فى الخارج ضد الاحتلال الإنجليزى حتى أن الجريدة الناطقة بلسان حزب الوفد، أطلقت عليه لقب "الخطيب المفوه"، وفى عام 1928، عين وزيراً للمواصلات، وبعد معاهدة 1936،عُين مكرم عبيد وزيراً للمالية، وحصل على الباشوية، وشارك في الوزارات الثلاثة التي تشكلت برئاسة كل من أحمد ماهر، والنقراشي في عام 1946، وبعد خلافات دبت داخل حزب الوفد قرر الانفصال وتأسيس الكتلة الوفدية وقدم مكرم عريضة تضم مخالفات مالية في مجلس النواب تعرف ب"الكتاب الأسود"، لكن تسببت في عزله لاحقاً من مجلس النواب ثم اعتقاله.

تولى مكرم عبيد منصب نقيب المحامين فى 15 ديسمبر 1933 إلى 25 ديسمبر 1936.