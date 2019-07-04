فيديو: يونس الميموني
سيدة تناشد ذوي القلوب الرحيمة لمساعدتها: “ساكنة في براكة وبنتي عندها ورم في رأسها وزوجي سمح فيا”- فيديو
ناشدت أسماء، أمس الثلاثاء، في طنجة، ذوي القلوب الرحيمة لمساعدتها في توفير مبلغ مالي، من أجل علاجها، وابنتها من ورمين ألما بهما على المستوى الرأس، والصدر.
وكشفت أسماء لـ”اليوم24″ أنها تعيش في “براكة”، منذ أزيد من 30 سنة، حيث تعاني بعض الحشرات الخطيرة في فصل الصيف، وغرق مسكنها القصديري في فصل الشتاء.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن وضعيتها الاجتماعية صعبة، لذا تطالبت المحسنين بمد يد العون إليها للحصول على مسكن، والتكفل بمصاريف علاجها هي، وابنتها.
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