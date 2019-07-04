النيران تلتهم حافلة لمغاربة عائدين إلى أرض الوطن – فيديو

مع وصول عملية “مرحبا” لاستقبال مغاربة العالم لإوج موسمها، عاش مغاربة عائدون إلى الوطن لحظات من الرعب، مباشرة بعد مغادرتهم للميناء بعدما شبت النيران في حافلتهم.
وحسب مصادر محلية، فإن الحادث شهده محيط مطار طنجة في الطريق المؤدية لوسط المدينة، حيث شبت النيران بشكل مفاجئ في حافلة للأسفار، استطاع ركابها مغادرتها قبل أن تمسهم نيران الحادث.
وعزت ذات المصادر اندلاع النيران في الحافلة إلى ارتفاع درجة الحرارة، فيما أكدت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر مادية، إلا أن النيران ألحقت بالمسافرين خسائر مادية، بعدما أكلت كل أمتعتهم.
وتدخلت قوات الوقاية المدنية لإخماد نار الحريق، إذ تمكنت من السيطرة عليه، فيما لم يتبقى من الحافلة المشتعلة سوى الهيكل الحديدي.
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