عاجل-ريما بنت بندر تبدأ مهمتها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية

باشرت سفيرة للمملكة العربية السعودية ، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مهام عملها لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصرح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن، فهد ناظر قائلاً: "باشرت الأميرة ريما بنت بندر، مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أن سموها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين. كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية. وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة الـ11 للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.



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