عاجل-ريما بنت بندر تبدأ مهمتها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية. وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة الـ11 للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.
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