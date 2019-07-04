شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تناقش المُنفذ الفعلى من موازنات البرامج والأداء لـ22 وزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل، اجتماعا اليوم، الخميس، لمناقشة المنفذ الفعلى عن الربع الثالث عن موازنات البرامجن والأداء للسنة المالية 2018/2019 لـ22 وزارة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة ذلك عن وزارات (التعليم العالى والبحث العلمى، التضامن الاجتماعى، الاتصالات، الإسكان، النقل، التربية والتعليم، الكهرباء، الثقافة، الاستثمار، الرى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول، المالية، التخطيط، الآثار، التجارة والصناعة، القوى العاملة، التموين، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، البيئة، الصحة والسكان".