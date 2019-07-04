شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى يفضح سياسة سجن المعارضين: لم يتبقى إلا أن أردوغان يأمر باعتقال نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن السجون التركية امتلأت بالمعارضين الأتراك

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه منذ مسرحية " الانقلاب العسكري الفاشل " فى تركيا وتستمر حملة الاعتقالات بالجملة في تركيا بوتيرة متصاعدة بتهمة الإنتماء لجماعة فتح الله جولن .

وأضاف خالد الزعتر، أن سجون تركيا امتلاءت بسبب هذه التهمة التي صنعها أردوغان للتمسك بالسلطة التركية.

وتابع المحلل السياسى السعودى: لم يتبقى إلا أن أردوغان يأمر باعتقال نفسه بحكم علاقته القديمة بفتح الله جولن.