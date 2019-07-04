شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب بحصر مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتناء من تلك المتوقفة، على أن يتم وضع خطة بجدول زمنى لتحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات مع ضرورة مراعاة القرى والمدن الأكثر احتياجا للتخفيف عن المواطنين.

كما طالب عضو اللجنة، بعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لأنها مشروعات قومية والتقاعس عن الانتهاء منها يؤثر على المواطنين، وينعكس بالسلب على الخدمة المقدمة فى أهم ملف خدمى.