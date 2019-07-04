مؤلم.. مصرع طفلة بعد سقوط تلفاز كبير على جسمها 

لقيت طفلة مصرعها، مساء اليوم الأربعاء، بحي الشعيبات بمدينة ابن جرير إقليم الرحامنة، نتيجة سقوط جهاز تلفاز كبير على رأسها.

وكشفت مصادر “اليوم 24″، أن طفلة تبلغ من العمر سنتين، لقيت مصرعها متأثرة بالجروح التي أصيبت، بها نتيجة سقوط جهاز تلفاز كبير عليها، عندما كانت رفقة أمها في زيارة للجيران.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطفلة تعرضت لإصابة خطيرة على مستوى رأس، ما تسبب في وفاتها خلال نقلها عبر سيارة الإسعاف للمستشفى الإقليمي.

هذا وفتحت المصالح الأمنية بان جرير، تحقيق في الواقعة، لمعرفة ضروف وملابسات الحادث، في حين تم إيداع جثت الهالكة بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي.