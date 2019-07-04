أنقذت 1000 مهاجر من الموت.. كارولا راكيت.. المهنة قبطانة والتهمة انسانة

شريف سيد
جميل أن تعطي من يسألك ما هو في حاجة إليه، ولكن أجمل من ذلك أن تعطي من لا يسألك وأنت تعرف حاجته، ربما كتب الفيلسوف والشاعر العربي جبران خليل جبران هذه النصحية عن الانسانية في كتابه الشهير النبي، دون أن يرى كارولا راكيت، تلك الفتاة التي نفذت ما أوصى به جبران، ربما دون أن تعرفه أو تعرفه كتابه.
راكيت، تلك الفتاة التي تنظر إليها تعتقد من الوهلة الأولى، أن تكون فتاة طائشة تحاول أن تعيش أيامها مثلما يفعل غالبية شباب جيلها، بجسدها الذي يملئ الوشم، وابتسامتها التي تفتح القلوب، سرعان ما يتحول اعتقادك إلى انبهار بمجرد معرفة...
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