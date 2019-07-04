محمود عباس: لن نقبل بالوساطة الأمريكية.. وصفقة القرن ستفشل

أحمد محرم

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبو مازن" أكد أن "صفقة القرن انتهت وستفشل، كما فشلت ورشة المنامة"، مضيفًا أنه لم يعد هناك شيء اسمه صفقة القرن.

وقال عباس في اجتماع مع ممثلي الصحافة العربية والمحلية: "قلنا بكل وضوح وصراحة، لا لصفقة القرن ولن نقبل بها، ولا ثانية للذي سيأتي بعدها"، متسائلا: "ما هي القضايا التي بقيت لنتحدث عنها ونناقشها؟".

وأضاف عباس: "لن نقبل أن تفرض علينا أمريكا رأيا، ولن نقبل بأمريكا وحدها وسيطا"، مشيرا إلى أنه "منذ أوسلو إلى يومنا هذا لم نحرز تقدما واحدا على يد...