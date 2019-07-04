شكرا لقرائتكم خبر عن أحد ضيوف قنوات الإخوان يفضحهم على الهواء : لا نثق فى الجماعة ووعودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرج أحد ضيوف قنوات الإخوان، التى تبث من مدينة إسطنبول التركية، الجماعة عندما أكد أنه لا أحد يثق فى الإخوان أو الوعود التى تطلقها.

وقال خالد إسماعيل أحد ضيوف برنامج مصر النهاردة المذاع على قناة مكملين خلال سؤال المذيع الإخوانى له عن رأيه فى بيان الإخوان الأخير الذى أعلنت فيه اعتزالها العمل السياسى : ليرد عليه الضيف قائلا : الإخوان قالت وعود كثيرة، ولكن لا أحد يثق بها، ولا يمكن أن نثق فى الجماعة وما تعلن عنه فى بياناتها.

Advertisements

وتابع الضيف أن الإخوان بها قمع، وظلم ليرفض محمد ناصر تلك التصريحات، ويقاطعه ويطلب من قيادى إخوانى، وهو أحد ضيوفه أن يرد عليه.