شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تشيد بانطلاق مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بانطلاق فعاليات المرحلة الأولى، للمبادرة الرئاسية الخاصة، بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأوضحت النائبة، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى، والكشف المبكر عن مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم وقياس الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

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وطالبت فهيم، النساء بضرورة التجاوب مع هذه المباردة، حرصا على التأكد من السلامة الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض.