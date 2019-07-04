شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة لإعادة الشىء لأصله للحفاظ على شبكة الطرق الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب مناقشة عامة للحكومة حول سياسة إعادة الشىء لأصله، وإعداد مذكرة تفصيلية حول تكلفة ذلك.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع إستراتيجية ورؤية وخطة لإعادة الشىء لأصله لرفع معاناة المواطنين نتيجة تكسير بعض الشوارع لتوصيل المرافق العامة، بالإضافة للحفاظ على منظومة الطرق خاصة الطرق الداخلية، لافتا إلى أن بعض الشركات المنفذة لتوصيل الغاز للمنازل لها النصيب الأكبر فى هذه المشكلة.

واقترح عضو اللجنة، التنسيق بين كل من مسئولى المدن الجديدة، والمحليات وجميع الهيئات والجهات الخاصة بالمرافق العامة، على أن يتم إعداد كشف تفصيلى عن المرافق والطرق التى سيتم العمل بها ومتابعة إعادة الشيىء، لأصله مرة أخرى من قبل التنفيذيين حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.

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